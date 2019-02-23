РИАМО - 23 фев. Портал «Узнай Москву» подготовил подарок ко Дню защитника Отечества, пользователям предлагается совершить трехчасовую прогулку, увидеть аллею Космонавтов рядом с ВДНХ, посетить места в Сокольниках, связанные с именами героев, и узнать, кому посвящен памятник на площади трех вокзалов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Маршрут получил название «Памяти героев». Он включает 14 остановок. Это знаковые монументы и здания, связанные с именами героев-фронтовиков, военных летчиков, космонавтов. Познавательная прогулка займет около трех часов, поэтому одевайтесь теплее», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Новый экскурсионный тур подойдет любителям длительных прогулок, ведь его протяженность составляет 14 километров. Описание экскурсионного тура можно найти в разделе «Маршруты» портала «Узнай Москву». Подробная информация о каждой достопримечательности размещена на интерактивной карте. Маршрут также есть в приложении для смартфонов, доступном в App Store и Google Play.

«Узнай Москву» – совместный проект департамента образования и науки, департамента культурного наследия, департамента культуры и департамента информационных технологий города. Сервисом можно пользоваться через сайт или скачав одноименное мобильное приложение, которое доступно в App Store и Google Play. В интерактивных путеводителях по достопримечательностям города собраны описания более 1,7 тысячи зданий и сооружений, 600 памятников, 289 музеев, 170 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 68 тематических прогулочных маршрутах. База проекта постоянно расширяется.

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля с 1922 года. До 1946-го праздник носил название День Красной армии, а до 1993-го – День Советской армии и Военно-морского флота. Официальным выходным День защитника Отечества стал в 2002 году.

Специальную программу к 23 февраля подготовили 13 городских музеев. Они проведут тематические лекции, концерты и мастер-классы.

В кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов с участием Олега Меньшикова, Юрия Яковлева, Алексея Баталова и других известных российских актеров. Посмотреть любимые киноленты на больших экранах можно будет с 22 по 24 февраля в девяти кинотеатрах – «Салюте», «Искре», «Спутнике», «Юности», «Туле», «Молодежном», «Сатурне», «Вымпеле» и «Полете». Вход на все сеансы свободный, предварительная регистрация не требуется.