РИАМО - 23 фев. На дорогах столицы гололедица, также в течение дня ожидается небольшой снег, температура в среднем днем составит минус 4 градуса, жителей и гостей столицы просят быть внимательными, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт»

«На улице минус 13 градусов, но ясно. В течение дня потеплеет до минус 4 градусов, ожидается небольшой снег. Сейчас на улице очень скользко! Будьте осторожны», – говорится в сообщении.

В субботу в Москве облачная погода, небольшой снег. Кроме того, в Подмосковье и Москве на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.