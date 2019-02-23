РИАМО - 23 фев. В честь Дня защитника Отечества в павильоне Московских центральных диаметров, установленном на площади у Киевского вокзала, пройдет квест «Герой МЦД», посетители смогут испытать себя на силу, ум, ловкость и скорость, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На тренажере для гребли посетители смогут испытать силу под руководством фитнес-тренера. Испытать скорость можно приняв участие в гонках на видеоприставке, ловкость – сразившись в аэрохоккей. Также посетителям предложат отгадать загадки, посвященные московскому транспорту, и сделать оригинальные фотографии в фотокомнате.

«Двадцать третьего февраля в павильоне МЦД совместно с программой лояльности карты «Тройка» – «Город» пройдет большая праздничная программа. Гости смогут не только посетить экскурсию и узнать о новом виде транспорта, но и стать настоящими героями МЦД. Праздничная программа продлится с 13:00 до 20:00, принять участие смогут все посетители павильона», – говорится в сообщении.

Как рассказал основатель программы лояльности «Город» Владимир Горбунов, людям интересны такого рода активности. Неделю назад было организовано похожее мероприятие в метро в честь Дня всех влюбленных.

«В субботу наш тренажер для гребли и аэрохоккей будут доступны для всех желающих с 13:00 до 20:00. Участники, которые покажут лучшие результаты во всех соревнованиях на праздничной площадке, получат памятные сувениры от «Города» и бонусы на счете в программе», – сказал Горбунов.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для посетителей ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» запустят уже в конце 2019 – начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.

На МЦД будет действовать программа лояльности «Город» карты «Тройка». За использование карты «Тройка» участники получают бонусы и скидки более чем в 6 тысячах торговых точек. Кроме того, за каждое пополнение билета «Кошелек» на сумму от 250 рублей начисляются бонусы в размере 3% от внесенной суммы. В программе уже более 350 тысяч участников.