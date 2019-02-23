РИАМО - 23 фев. Маршрут №860 «Балашиха – Москва (метро Черкизовская)» начал работать по прежней схеме 23 февраля после открытия пяти станций «красной» ветки метро, говорится в сообщении пресс-службы ГУП МО «Мострансавто».

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля были закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсировали только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». Планировалось, что станции не будут работать до 24 февраля. Однако было решено возобновить их работу на два дня раньше.

«С 5:30 утра (в субботу – ред.) линия заработала в обычном режиме. Движение автобусов возобновлено до конечной остановки – станции метро «Черкизовксая». Маршрут №860 обслуживает Автоколонна №1377 город Балашиха (филиал «Мострансавто»). Среднесуточный пассажиропоток на рейсе в будний день составляет около 4 тысяч человек», – говорится в сообщении.

В связи со строительством Большой кольцевой линии метро была изменена действующая схема движения автобусов межрегионального маршрута №860. Конечный остановочный пункт был перенесен на станцию «Щелковская».