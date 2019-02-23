РИАМО - 23 фев. Пять станций Сокольнической линии метро возобновили свою работу в субботу утром, все ограничения движения в районе станций сняты, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля были закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсировали только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». Планировалось, что станции не будут работать до 24 февраля. Однако было решено возобновить их работу на два дня раньше.

«Ограничения движения сняты в районах станций метро (Сокольнической линии – ред.). Все открыли, убрали, перенастроили. Спасибо за терпение», – говорится в сообщении.