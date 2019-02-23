РИАМО - 23 фев. Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ о нарушении МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского муниципального района» закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы УФАС РФ по Подмосковью.

Ранее в ведомство поступила жалоба ООО «МоМи» на действия МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского муниципального района» при проведении электронного аукциона на выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для движения транспортных средств в границах сельского поселения Успенское.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу общества обоснованной и выдало учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанными решением и предписанием, МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского муниципального района» обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.