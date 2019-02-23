РИАМО - 23 фев. Автомобиль совершил наезд на препятствие на востоке Москвы, в результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного ГИБДД.

«Водитель легкового автомобиля совершил наезд на препятствие в районе дома 16 по Открытому шоссе на пересечении с Северо-Восточной хордой. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства аварии выясняются.