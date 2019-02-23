РИАМО - 23 фев. В подмосковном Раменском районе в одном из гаражей произошел пожар, пострадавших нет, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

«Двадцать третьего февраля в 02:54 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, деревня Панино, за домом 16. В 04:20 – ликвидация пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Для тушения пожара задействованы три единицы техники, девять человек.