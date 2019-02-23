РИАМО - 23 фев. В подмосковном Сергиевом Посаде произошло возгорание бани, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

«Двадцать третьего февраля в 06:13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, улица Глинки, дом 7», – говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется. Для тушения пожара задействованы три единицы техники, девять человек.