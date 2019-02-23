РИАМО - 23 фев. Облачная погода, небольшой снег ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха составит минус 9–4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, но в конце дня свое влияние начнет распространять приближающийся атмосферный фронт с запада. Ожидается облачная погода, в первой половине дня с прояснениями. В конце дня прогнозируется небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 7–5, по области минус 9–4 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%.

«На фоне резкого роста атмосферного давления в Москве и области сформируется спастический тип погоды. По влиянию на организм человека, такие погодные условия являются неблагоприятными и могут вызывать развитие метеопатических реакций. Наиболее уязвимы лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень плохо переносят такое сочетания метеофакторов люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, перенесшие острые сосудистые нарушения, страдающие ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом сосудов», – предупреждают синоптики.