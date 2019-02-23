РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 фев. Спортивно-патриотическую акцию «Быть здоровым – это модно» с массовым обливанием холодной водой проведут в подмосковном Красногорске в субботу, в День защитника Отечества, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Организатором акции выступает спортивно-патриотический клуб «Ярополк».

«Двадцать третьего февраля в 12:00, в День защитника Отечества, на площади перед администрацией горокруга Красногорск состоится очередная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно». Кульминацией события станет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий от 5 лет и старше», – говорится в сообщении.

Зрителей бесплатно угостят горячим чаем и гречневой кашей с мясом.