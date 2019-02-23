РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске в субботу пройдет открытый турнир горокруга по пиклболу, посвященный Дню защитника Отечества, сообщается в группе «Клуб любителей пиклбола» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Подольска 23 февраля смогут принять участие в открытом турнире городского округа по пиклболу, посвященном Дню защитника Отечества. Мероприятие будет проводить клуб любителей пиклбола при поддержке спорткомитета Подольска и физкультурно-спортивного комплекса «Ирида». Турнир будет парный, смешанный. Участники должны будут сформировать пары самостоятельно при подаче заявки. Участники, не нашедшие себе пары, будут объединяться в пары по усмотрению судейской коллегии. Все матчи будут состоять из одной игры до 15 очков», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 9:10, матчи – в 9:30 по адресу: поселок МИС, дом 9А (ФСК «Ирида»). Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и грамотами.

Пиклбол – облегченный и упрощенный вариант большого тенниса. В нем используется пластмассовый мяч, который в два раза легче теннисного и летит значительно медленнее. Ракетки похожи на ракетки для настольного тенниса, но в два раза больше.