РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 фев. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске в субботу пройдет турнир по воркауту, спортивное мероприятие будет приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщается в группе «День защитника-2019» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке Талалихина 23 февраля пройдут традиционные мужские соревнования по воркауту в рамках празднования Дня защитника Отечества. Регистрация с 12:00, начало в 13:00. Регистрироваться можно заранее в группе турнира в соцсети «ВКонтакте» или непосредственно на месте. На турнире ждут всех мужчин, кто не боится мороза и тренируется на улице по хардкору», – говорится в сообщении.

Соревнования пройдут при поддержке молодежного парламента городского округа Подольск, Workout-Russia, Федерации воздушно-силовой атлетики России.