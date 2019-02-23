РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 фев. Жители подмосковного Подольска в субботу смогут посетить бесплатный показ спектакля «Обыкновенное чудо» по пьесе драматурга Евгения Шварца в театре «Своя радуга».

Театр «Своя радуга» основан врачами-энтузиастами в Подольской городской клинической больнице более 30 лет назад. В труппе театра актеры-любители разных специальностей. Театр располагается на территории Подольской городской клинической больницы по адресу: улица Кирова, дом №38, корпус 18.

Очередной показ спектакля «Обыкновенное чудо» студией театра «Своя радуга» в Подольске состоится в субботу. Посетить его смогут все желающие бесплатно. Пьесу покажут в трех действиях, она начнется в 13:00.

Драматург Шварц завершил пьесу в трех действиях «Обыкновенное чудо» в 1954 году. Работа над произведением, изначально имевшим название «Медведь», продолжалась в течение десяти лет. Спектакль по пьесе впервые представили зрителям в 1956 году.