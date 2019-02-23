РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске в субботу пройдет второй традиционный открытый турнир по армейскому гиревому рывку, посвященный празднованию Дня защитника Отечества, сообщается в группе «Турнир по армейскому гиревому рывку» в соцсети «ВКонтакте».

«Турнир пройдет в спортивном зале МУ «СК Зевс» в деревне Федюково 23 февраля. Соревнования лично-командные, проводятся среди мужчин и женщин, с отдельным зачетом среди юношей и ветеранов. Вход свободный для участников и зрителей», - говорится в сообщении.

Мандатная комиссия, взвешивания участников - с 09:30 до 11:00, начало соревнований в 11:30. Соревнования проводятся в соревновательной дисциплине рывок одной гири с неограниченным количеством перехватов. Упражнение «рывок» выполняется в один прием. Участник, выполнив предварительный замах гири между ногами назад, должен непрерывным движением поднять гирю вверх и зафиксировать ее на прямой руке. После подъема гири вверх, в момент фиксации, ноги и туловище должны быть выпрямлены и неподвижны, свободная рука остановлена.

В турнире примут участие спортсмены не моложе 12 лет, имеющие необходимую физическую и техническую подготовку.

Ограничение времени на выполнение упражнений - 10 минут. Организаторы соревнований вправе скорректировать временной регламент до 5 минут до начала мероприятия в зависимости от количества прибывших участников и уровня их подготовки, а также скорректировать весовые и возрастные категории.

Участники, которые займут в личном первенстве 1, 2, 3 места в каждой возрастной и весовой категории, будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени и медалями. Команда-победительница будет награждена кубком и дипломом 1 степени. Команды, занявшие 2 и 3 места, наградят кубками и дипломами соответствующих степеней.