РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 фев. Концерт-прослушивание одаренных детей Московской области состоится в субботу в детской школе искусств имени Свиридова (ДШИ) подмосковной Балашихи, сообщается на сайте управления культуры администрации городского округа.

«Впервые в Балашихе, в детской школе искусств №1 имени Свиридова, благотворительный фонд под руководством Дениса Мацуева проводит концерт-прослушивание одаренных детей Подмосковья. Среди детей – ученики школ искусств Балашихи! Приглашаем жителей в свой выходной день прийти с детьми и послушать прекрасные выступления подмосковных учеников школ искусств, которые играют на разных инструментах как маленькие профессиональные музыканты!» – говорится в сообщении.

В рамках концерта состоится конкурсный отбор по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры и искусства «Новые имена России» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: Балашиха, улица Парковая, дом №6. мероприятие пройдет в концертном зале ДШИ. Вход свободный.