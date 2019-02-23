РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. В Центральном парке культуры и отдыха подмосковных Люберец в субботу впервые откроется интерактивная выставка «Город профессий», сообщается в Instagram-аккаунте городских парков.

«Впервые в городском округе Люберцы состоится интерактивная выставка «Город профессий». Новый проект откроется в День защитника Отечества 23 февраля в Центральном парке культуры и отдыха. Встречаемся в парке за детской площадкой со стороны администрации городского округа в 12:00. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут ознакомиться со специализированной техникой и особенностями работы МЧС. Также можно будет посидеть за рулем автомобилей, подержать пожарные рукава, сделать фото на память.

«Также гостей ждет музыкально-развлекательная программа и отличное настроение на праздничные выходные», – отмечается в материале.