РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. Турнир по жиму штанги лежа, посвященный Дню защитника Отечества, состоится в субботу на стадионе «Урожай» в поселении Томилино Люберец.

По словам председателя Люберецкого спортивного объединения «Зевс» Александра Сметанина, в субботу состоится открытый турнир «Томилинский жим штанги», посвященный Дню защитника Отечества. В ходе турнира участникам предстоит выжать лежа штангу весом 70 килограммов на количество раз.

Турнир пройдет по адресу: поселение Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №15А, стадион «Урожай». Организаторами являются группа компаний IP-home и «Люберецкое спортивное объединение «Зевс».

Сметанин отметил, что в 09:30 начнется взвешивание. Турнир стартует в 10:00. Участие пройдет в категориях до 80 килограммов, до 100 килограммов и выше.