РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 фев. В подмосковных Люберцах в субботу пройдет турнир по футболу памяти воина-мученика Евгения Родионова, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Двадцать третьего февраля на стадионе «Торпедо» состоится турнир городского округа Люберцы по футболу памяти воина-мученика Евгения Родионова. Начало в 10:00. Присоединяйтесь к спорту», – говорится в сообщении.

Заявки на участие принимаются по телефону: 8(495)503-32-42. Стадион «Торпедо» находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №202.