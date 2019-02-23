РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ ) - 23 фев. Жителям подмосковных Люберец в субботу бесплатно покажут экстремальное силовое шоу в парке «Наташинские пруды».

«РосМолСпорт Московской области» на праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, представит экстремальное силовое шоу «Русский характер». Всех желающих ожидают в парке «Наташинские пруды» Люберец в субботу, начало в 12:00.

В программе шоу представят новый сложный комбинированный номер от Сергея Агаджаняна и супер-сет от Сергея Чуприны. Оба спортсмена являются членами «РосМолСпорт Московской области».

В рамках мероприятия ожидается интерактив со зрителями.