РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 фев. В Подольске в субботу пройдет турнир по русскому жиму «Мистер мускул-2019», принять участие в мероприятии смогут спортсмены, которые занимаются в учреждениях по работе с молодежью, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих поучаствовать в турнире по русскому жиму «Мистер мускул-2019», который пройдет в молодежном центре «Максимум» в Подольске 23 февраля в 17:00. Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни среди молодежи городского округа», – говорится в сообщении.

Участниками турнира станут молодые люди от 18 до 40 лет, занимающиеся в учреждениях по работе с молодежью и активно интересующиеся спортом.