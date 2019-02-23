РИАМО - 23 фев. Станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии столичной подземки, закрытые из-за строительства Большой кольцевой линии, возобновят работу в субботу.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке курсировали только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская».

На 2 дня раньше откроют для пассажиров пять станций Сокольнической линии московского метро.

«Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» возобновят работу в 5:30 23 февраля.