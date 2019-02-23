РИАМО - 23 фев. В Ботаническом саду МГУ в Москве с субботы по 10 марта пройдет V выставка «Репетиция весны», здесь представят около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари и других растений, которые расцветут на два месяца раньше природного срока, говорится в сообщении пресс-службы сада.

««Репетиция весны» – это самый масштабный в стране зимний праздник наиболее модных, эффектных и новых видов и сортов тюльпанов с поразительной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие – на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя», – отмечается в сообщении.

Всего на выставке представят несколько сотен сортов луковичных растений. Кроме того, будет много цветущих кустарников, сирень, сакура, форзиция, плодоносящие цитрусовые. Ближе к финалу выставки, возможно, пройдет акция с раздачей цветов.

Растения расцветают раньше срока благодаря методике под названием «выгонка»: для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают в любое запланированное время.

«В этом году наши гости увидят самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие, новые, самые черные в мире «Королева Ночи», роскошные попугайные и поразительные «Зомби»», – уточнил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

В честь открытия выставки 23 февраля в 19:00 состоится тропический концерт «Романтики в саду. От Шуберта до Шопена» с шедеврами эпохи романтизма на духовых и струнных в исполнении музыкантов из известного консорциума Simple Music.

До апреля в «Аптекарском огороде» проходит крупнейший в стране фестиваль орхидей «Тропическая зима».