РИАМО – 23 фев. В День защитника Отечества, 23 февраля, мужчины с военным билетом могут посетить бесплатно Музей Победы на Поклонной горе в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

«Посетить Музей Победы на Поклонной горе можно будет бесплатно по военному билету 23 февраля. Для этого необходимо предъявить документ в кассе выставочного комплекса. Акция продлится весь день с 10:00 до 21:30. Военный билет есть у граждан России, которые отслужили в армии или стоят на воинском учете, а также у действующих военнослужащих», – говорится в сообщении.

Так, в кинозале «Конев» музея будут показывать фильмы о войне. Это советская кинолента «Офицеры» Владимира Рогового, а также две современные картины – «Т-34» Алексея Сидорова и «Спасти Ленинград» Алексея Козлова. На один из киносеансов смогут попасть бесплатно все желающие – вне зависимости, есть у них военный билет или нет.

Кроме того, в 13:00 в зале полководцев музея выступит сводный детский духовой оркестр «Юные фанфары России». В исполнении тысячи молодых музыкантов прозвучит классическая и современная эстрадная музыка. А перед входом в зал славы организуют несколько интерактивных площадок, где реконструкторы в форме солдат Красной армии расскажут о необычных исторических фактах времен Великой Отечественной войны.

«Музей Победы входит в состав мемориального комплекса на Поклонной горе. В нем хранится около 300 тысяч экспонатов, связанных со Второй мировой войной. Это личные вещи солдат, письма, элементы снаряжения, стрелковое оружие и многое другое. На открытых площадках музея можно увидеть более 300 образцов военной техники и вооружения периода Великой Отечественной войны и второй половины ХХ столетия», – уточняется в материале.

Музейный комплекс также включает зал памяти и скорби, зал исторической правды, зал полководцев, зал славы, трехмерную художественно-историческую панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», художественную галерею и четыре кинозала.

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля с 1922 года. До 1946 года праздник носил название День Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года – День Советской армии и Военно-морского флота.