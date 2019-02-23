РИАМО – 21 фев. Исторический парк «Россия – Моя история» на ВДНХ в субботу и 24 февраля будет открыт бесплатно для защитников Отечества, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Моя История».

Исторический парк «Россия – Моя история» на ВДНХ предоставит возможность мужчинам самостоятельно выбрать себе подарок к празднику – в грядущие выходные дни защитники Отечества смогут посетить экспозиции парка бесплатно.

«Подарком для москвичей станут обновленные выставки парка, которые пополнились новыми интерактивными зонами, посвященными ключевым событиям эпохи Романовых и Рюриковичей, а также современной истории. Акция продлится в дни проведения фестиваля «Защитники» 23 и 24 февраля с 10:00 до 21:00», – отмечается в сообщении.

Кроме того, подготовлена насыщенная развлекательная и образовательная программы для посетителей фестиваля «Защитники», одну из ключевых тем – преодоление себя, обозначила выставка «Герои России».

«Посетители фестиваля смогут увидеть уникальную выставку – откровение о торжестве человеческого духа в работах известных lifestyle-фотографов Данилы Головкина и Ольги Тупоноговой-Волковой. Их выставка – «Герои России, какими их не видел никто» посвящена современным супергероям», – уточняется в материале.

В отличие от многочисленных комиксов, герои фотографов не вымышленные – все они живут среди нас и часто не выдают себя.

«Сосед по этажу, человек в очереди, пассажир в автобусе – супергероя можно встретить в самом обычном месте. Фотографам удалось передать невероятную волю и мужественность участников проекта, которые свои примером доказывают, что даже после тяжелейших ударов судьбы, каждый человек может изменить не только свою жизнь, но и жизни тех, кто рядом», – уточняется в сообщении.

Многие не догадываются, но в повседневном гардеробе любого человека много вещей родом из военной униформы.

«Участники фестиваля узнают, что же скрывается за термином «военная мода» и как можно доступно, буквально на пальцах, рассказать детям историю военной техники Великой Отечественной войны. Насыщенная образовательная программа праздничных выходных февраля также посвящена теме мужества, защиты и любви к Родине», – добавляется в пресс-релизе.

Участники экскурсии «С.С.С.Р.» (Семь Смелых Столетий Руси) узнают о том, какие великие победы выпали на эпоху правления Рюриковичей.

«Встать в один ряд с супергероями российской истории и запечатлеть себя с ними на 15 профессиональных камер, которые срабатывая одновременно, заставят время на мгновенье остановиться, смогут все посетители исторического парка в специально разработанной для праздника фотозоне с высококачественным студийным светом», – поясняется в сообщении.

Она будет работать 23 февраля с 13:00. А 24 февраля музыка наполнит исторический парк на ВДНХ.

«На фестивале «Защитники» совместно с компанией «Моспродюсер» пройдет музыкальный концерт, который соберет перед сценой поклонников живого звука, джаза и классического вокала. Перед гостями парка выступят: Лилия Краснова, известная своими достижениями на международных конкурсах исполнительских искусств, джазовый бэнд Fortuna Brass, нашедший в гастрольном графике по Европе день, чтобы выступить на родине, и восходящая звезда hip-hop сцены Alexandra», – перечисляется в материале.