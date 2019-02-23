РИАМО - 23 фев. В День защитника Отечества в городах Московской области и в столице пройдут акции по раздельному сбору мусора, а также приему одежды, игрушек, бытовой техники, средств гигиены для нуждающихся, сообщается на сайте экологического движения «РазДельный Сбор».

В частности, 23 февраля акции пройдут в Дмитрове, Старой Купавне, поселке Зеленый (Богородский городской округ), Ногинске, Клину, Орехово-Зуеве, Королеве. Также вещи и мусор будут принимать в столичных районах Северное и Южное Бутово.

«Подробности анонсов и списки принимаемого читайте по ссылкам в названии города/района, уточняйте у координаторов и в районных группах. Пожалуйста, не приезжайте наобум, бывают разные форс-мажорные обстоятельства и акции приходится переносить или отменять», - уточняется на сайте.

Вещи для благотворительных фондов должны быть в хорошем состоянии, вторсырье — чистым и сухим (без остатков пищи и жира). Вещи для благотворительности обязательно нужно сложить по категориям и подписать. Вторсырье необходимо рассортировать по видам (в том числе пластик - по маркировке), и подписать.

Для благотворительных организаций принимаются одежда, обувь, игрушки, канцтовары, детские товары (подгузники, ванночки, стульчики и так далее), бытовая химия, средства гигиены, бытовая и электротехника, текстиль, вещи для животных, пряжа, ветошь для ткачества.