РИАМО - 23 фев. В столице проведут более 50 бесплатных экскурсий в рамках фестиваля «Московская Масленица», в том числе горожане смогут совершить пешеходные прогулки с представителями проекта «Гуляем по Москве», сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Экскурсии будут проводиться с 23 февраля по 10 марта. Их участников познакомят с Москвой Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина и других поэтов, а также покажут места, связанные с певцом Федором Шаляпиным и театральным деятелем Сергеем Дягилевым. А пешеходные прогулки, посвященные истории и архитектуре старых московских улиц — Тверской, Кропоткинской, Шаболовки, Волхонки, Остоженки, Нового и старого Арбата – позволят по-новому взглянуть на знакомые многим с детства районы города», - говорится в сообщении.

На экскурсии, посвященной Федору Шаляпину, расскажут о творчестве певца, отъезде в США и непростой судьбе его семьи. Она пройдет 23 февраля, а также 3 и 8 марта. Во время другой пешеходной прогулки экскурсанты увидят места, связанные с жизнью и творчеством Анны Ахматовой. Они пройдут по Большой Ордынке и узнают, где поэтесса жила и какую церковь посещала.

Прогулку можно совершить 24 февраля и 4 марта.

Продолжительность каждой экскурсии составляет от полутора до двух часов. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте «Гуляем по Москве».