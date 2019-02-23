РИАМО - 23 фев. В Серебряном Бору в субботу пройдет традиционный фотокросс «В поиске белок и дятлов 2019», главная цель которого – сделать лучшую фотографию белки и дятла на территории природного парка, выложить ее в Instagram с хэштегами #мосприрода, #фотокроссвсербору19, #беличийкросс19, #фотокросс2302 и собрать наибольшее количество лайков, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Подведение итогов 26 марта 2019 года.

«Участники пройдут по живописному маршруту экологической тропы «В гармонии с природой»», пересекут сосновый бор и выйдут к озеру Бездонное. Каждую группу участников будет сопровождать экскурсовод. По пути следования маршрута можно будет заметить и сфотографировать шустрых белок и пернатых жителей природной территории: большого и малого пестрого дятла, больших синиц, длинохвостых синиц, соек, лазоревок», – отмечается в сообщении.

Это мероприятие проводится не первый раз. В 2018 году фотоспринтерами стали более 100 любителей природы.

Обязательна регистрация – участник должен прислать заявку (количество человек и контакты) на электронный адрес ecoprosbor@gmail.com с темой «Участвую в фотокроссе 23 февраля».