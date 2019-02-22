РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 фев. Школьница из подмосковного Королева стала лауреатом II степени на международном фестивале-конкурсе «Золотое сечение», сообщается в Instagram-аккаунте детской школы искусств городского округа.

Финал конкурса прошел в Доме культуры «Онежский».

«Стали известны результаты международного фестиваля-конкурса «Золотое сечение». Учащаяся эстрадного отделения детской школы искусств Королева Софья Наумова приняла участие в этом конкурсе и, набрав 48 баллов из 50 возможных, завоевала звание лауреата II степени в номинации «Эстрадный вокал», возрастная категория 9-10 лет», – гооврится в сообщении.

Софья учится в третьем классе, ее преподавателями являются заслуженные работники культуры Московской области.

В конкурсе приняли участие все желающие, имеющие музыкальный слух, хорошие и отличные вокальные данные, опыт сценических выступлений и навыки работы с микрофоном (солисты и вокальные ансамбли), а также профессиональные артисты.