РИАМО - 22 фев. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин прокомментировал поручения Путина в послании Федеральному собранию, он также отметил, что предложение об ограничении роста налога на землю дает стабильность гражданам, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с важными предложениями. Первое - ограничить 10% годовой рост налога на землю. Так, налоговая нагрузка не будет расти слишком резко. Считаю эту меру правильной, потому что она дает стабильность нашим гражданам», - сказал Чаплин.

Он напомнил, что в прошлом году власти уже ввели аналогичное ограничение в отношении налога на недвижимость и оно доказало свою эффективность.

«Второе - увеличить налоговые льготы на недвижимость и землю для многодетных семей. В частности, речь идет об освобождении от уплаты налога на шесть соток. Это особенно актуально для Подмосковья, где распространено индивидуальное строительство. В 2018 году такая льготы была предоставлена нашим пенсионерам», - уточнил первый зампред областного парламента.

Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем прозвучал ряд новых поручений правительству. В частности, глава государства затронул такие темы, как суверенитет и безопасность страны, экономический рост, развитие сфер здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми, реформирование отрасли обращения с отходами и другие.

Он отметил, что доходы российских семей безусловно должны расти. Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью, принцип должен быть простой: больше детей - меньше налогов.

Глава государства также предложил освободить от налога полностью шесть соток, принадлежащих многодетной семье. Полностью вывести из налогообложения наиболее распространенные по площади участки.