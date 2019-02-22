РИАМО - 22 фев. К августу на Коломенской набережной в столице завершат работы по благоустройству пешеходной зоны, подрядчика определят по результатам торгов, сообщается на сайте RosTender.info.

«Из бюджета Москвы выделено 184 миллиона рублей на благоустройство пешеходной зоны на Коломенской набережной. К началу августа здесь отремонтируют дорожки, положат резиновое покрытие на детских площадках, заменят бортовой камень, поставят скамейки, урны и декоративное ограждение», - говорится в сообщении.

Специалисты по озеленению обновят газон, посадят деревья и кустарники, разобьют цветники и подготовят цветочные композиции.

Объявлен тендер по выбору подрядчика для проведения комплекса работ. Заказчиком выступает учреждение Москвы «Автомобильные дороги Южного административного округа». Заявки от участников принимаются до 11 марта, а итоги тендера планируют подвести 18 марта.