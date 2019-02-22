РИАМО – 22 фев. Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина считает, что предстоящие реформы помогут улучшить жизнь каждого гражданина России, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем прозвучал ряд новых поручений правительству. В частности, глава государства затронул такие темы, как суверенитет и безопасность страны, экономический рост, развитие сфер здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми, реформирование отрасли обращения с отходами и другие.

«Конкретные меры, четко сформулированные президентом, позволят нам не только в самые короткие сроки качественно улучшить жизнь семей с детьми и пенсионеров, но непосредственно затронут каждого гражданина, потому что касаются экономического развития России, образования, здравоохранения, экологии, культуры, туризма, сельского хозяйства», – сказала Лазутина.

Она уточнила, что все обратили внимание на жесткое требование президента к руководителям всех уровней соответствовать этим задачам.

«Для этого уже сегодня работать содержательно, энергично», – дополнила Лазутина.