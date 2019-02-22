РИАМО – 22 фев. В Подмосковье таможня переходит из режима горячей линии на горячий почтовый ящик, запуск новой функции начнется с 25 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

«C 25 февраля горячая линия Московского областного поста (центр электронного декларирования) переходит в режим ответов на вопросы по электронной почте», – сказал начальник Московской областной таможни Вячеслав Голоскоков.

Он уточнил, что два должностных лица Московского областного таможенного поста (ЦЭД) в 12-часовом режиме семь дней в неделю будут принимать письменные запросы, касающиеся сроков совершения таможенных операций по поданным декларациям и применению мер по минимизации рисков.

«Все обращения в течение 30 минут будут докладываться сменному заместителю начальника поста, в течение одного часа после обращения будет направляться ответ», – отмечается в сообщении.

Так, с 12 февраля горячая линия начала работать в новом формате. Количество должностных лиц, отвечающих на звонки, увеличилось вдвое, заработал единый многоканальный телефон.

«Участники внешнеэкономической деятельности отмечают, что дозвониться по телефону бывает проблематично. Только за первые шесть дней работы горячей линии в новом формате в таможню поступило около 800 звонков. Из них порядка 30% – повторяющиеся, 60% звонков с вопросом: «когда выпустят мою декларацию?», 10% звонков связаны с организацией работы центра электронного декларирования, временем его работы, вопросами по компетенции», – подчеркивается в материале.

Горячий почтовый ящик начнет работать 25 февраля с 08:00 на Московском областном таможенном посту (ЦЭД).

«Обращения будут приниматься по адресу электронной почты: moced-hotline@ca.customs.ru. Официальные жалобы и вопросы, связанные с получением консультаций, будут приниматься и рассматриваться в установленном порядке», – заключается в сообщении.