Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором уделил особое внимание таким задачам развития регионов, как экономический рост, развитие здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми и социально незащищенных граждан, а также реформированию системы обращения с отходами. Ряд указаний уже реализуются в Московской области, и власти региона намерены держать высокие темпы. Редакция РИАМО собрала основные посылы президента, которые предстоит осуществить в Подмосковье.

Высокие темпы

© пресс-служба Мособлдумы

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в послании президента «особое внимание уделено поддержке человека, гражданина, решению тех проблем, которые окружают нас в повседневной жизни – в образовании, здравоохранении, экономике».

«Как отметил президент, если ты не готов – не подходи к снаряду. Мы должны держать высокий темп», - заявил Андрей Воробьев.

В свою очередь, Мособлдума займется правовым обеспечением реализации послания президента, в приоритете – социальная политика и экономика.

«Президент традиционно четко озвучил фронт работы всем ветвям и уровням власти страны, и привычно большой объем задач был обозначен для нас, законодателей. В приоритете стоит реализация национальных проектов и развитие «адресного», отраслевого законодательства», – отметил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

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Помощь семьям с детьми

Поддержка семей с детьми и стимулирование рождаемости стала одной из главных тем в обращении Владимира Путина.

Так, планируется поднять уровень выплат за рождение первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. На это смогут рассчитывать молодые семьи, имеющие совокупный доход менее 70 тысяч рублей. Также семьи с детьми, которые хотят улучшить жилищные условия, смогут рассчитывать на субсидирование ипотеки в течение всего срока кредит вместо 5 лет, а тем, у кого двое и более детей – уже с 1 января 2019 обещают выплату в 450 рублей в счет ипотеки. Кроме того, многодетных семей освободят от налога на 6 соток.

Пособия на детей-инвалидов с 1 июля этого года вырастут почти вдвое – до 10 тысяч рублей в месяц, а медико-санитарную экспертизу поручено перевести в цифровую сеть.

Чтобы мамы смогли раньше выходить на работу, до конца 2021 года поручено полностью решить проблему с яслями.

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«Социальный контракт» и «ипотечные каникулы»

Чтобы в стране стало меньше безработных и малоимущих, жителям с доходами ниже среднего обещают «социальный контракт» - единовременную материальную помощь от государства в обмен на обязательство повысить квалификацию и устроиться на работу; а безработным с ипотекой – «ипотечные каникулы». Кроме того, коллекторам запретят забирать весь доход у малоимущих граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Пенсионерам-льготникам тоже должны облегчить жизнь, пересчитав пенсии уже с января 2019 года из расчета того, что льготы не будут считаться доходом.

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Развитие медицины

Как заявил российский президент, через год, к 2020 году, все жители, в том числе удаленных сел и деревень, должны получить доступ к медпомощи. Также проект «Бережливая поликлиника», включающий электронную регистратуру и другие меры по оптимизации приема пациентов, должен быть внедрен во всех поликлиниках, в Московской области он реализуется с лета 2017 года.

Для того, чтобы стимулировать медиков к работе в сельской местности и малых городах, программу «Земский доктор» распространят на врачей и фельдшеров всех возрастов, то есть «подъемные» от государства от 500 тысяч до 1 миллиона рублей смогут получить специалисты старше 50 лет.

По словам Андрея Воробьева, модернизация системы здравоохранения потребует от власти Подмосковья системной работы.

«В здравоохранении нам есть к чему стремиться – и «Бережливая поликлиника», и стационары, и лекарства, и качественное оборудование. Эти темы для нас очень важны, и мы должны сделать здравоохранение доступным», - заявил губернатор.

«Земский учитель» и Интернет во всех школах

Аналогичная программа «Земский учитель» по привлечению педагогов в сельские школы будет запущена с 2020 года. Она позволит учителям получить миллион рублей при переезде на село и в малые города, а их жителям – получать качественное образование.

Кроме того, Путин поручил обеспечить доступ к высокоскоростному Интернету для всех без исключения школ и повсеместный доступ к сети 5G.

Также президент призвал активнее модернизировать колледжи и техникумы, в том числе, к 2022 году оснастить современным оборудованием более 2 тысяч мастерских, а также создать более 1 миллиона новых рабочих мест в системе дополнительного образования школьников. В частности, кванториумы должны быть доступными для всех школьников. В Подмосковье работают несколько кванториумов и технопарков для детей разных возрастов по различным направлениям научных знаний.

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Повышение зарплат

Путин в своем обращении также поручил повышать зарплаты бюджетникам темпами не ниже инфляции.

В частности, за счет освобождения от налога на прибыль должны вырасти зарплаты у работников муниципальных и региональных театров, музеев, библиотек, учебных заведений и медучреждений.

Безопасное обращение с отходами

Президент призвал создать в стране цивилизованную и безопасную систему обращения с отходами.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет строго контролироваться. Так, недопустимо повышать тарифы за вывоз мусора, если качество услуги не повышается. Также необходимо реализовать планы по рекультивации и закрытию мусорных полигонов, ликвидировать несанкционированные свалки, а объемы переработки отходов довести до 60%.

Так, в Московской области, где уже с 1 января 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева запущена система раздельного сбора мусора, запланировано строительство 12 современных комплексов по сортировке и переработке отходов в целях сокращения захоронения отходов, пригодных для переработки, и ликвидации свалок.

Кроме того, в Подмосковье в рамках дополнительных мер соцподдержки принят закон о льготах по оплате вывоза мусора для пенсионеров. Неработающим пенсионерам компенсируют 30% платы за вывоз мусора, от 70 лет – 50%, а жителей в возрасте от 80 лет освободят от этих расходов. В 2019 году эта мера поддержки охватит более 917 тысяч жителей региона.

В свою очередь, глава комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова заявила, что указания президента помогут улучшить экологическую ситуацию в стране и, в частности, в Подмосковье.

«Необходима дальнейшая корректировка нормативной правовой базы, формирование механизмов стимулирования юридических и физических лиц к уменьшению количества образования отходов», – подчеркнула Полякова.

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Определение границ ООПТ

Еще одна тема, которую обозначил президент, – определение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и их ревизии.

Сеть ООПТ Подмосковья складывалась с 1960-х годов и является одной из самых развитых в ЦФО.

«Мы приняли поправки в закон об ООПТ, которые позволили уточнять границы без проведения реорганизации территории», – отметила Алла Полякова.

По ее словам, на кадастровый учет поставлено уже 216 подмосковных ООПТ, при этом мониторинг, охрана их территории, а также организация экологического туризма усложняются из-за отсутствия единого органа управления.

«Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости создания дирекции ООПТ. Надеемся, что в скором времени она появится в Московской области», - добавила глава комитета по экологии и природопользованию регионального парламента.

Поддержка бизнеса

Президент РФ особо отметил, что бизнесу необходимо предоставить больше возможностей для развития, в том числе, сформировать особые условия для стартапов в сфере IT, а также принять меры для прекращения административного давления на предпринимателей, в их числе – запуск новой цифровой платформы для обращений по фактам давления на бизнес и системы дистанционного регулирования для предприятий.

Как отметил зампред комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Мособлдумы Владимир Жук, предложенные Путиным меры по поддержке бизнеса благоприятно отразятся на экономической обстановке в стране.

«Задачи просты и понятны: необходимо поддерживать начинающих предпринимателей, упростить процедуру открытия своего дела, создавать, в частности, у нас в Подмосковье, все условия для прихода новых инвесторов», – считает Жук.

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Развитие транспорта

Владимир Путин также отметил важность развития транспортной инфраструктуры регионов. В частности, в 2019 году скоростная автотрасса Москва – Санкт-Петербург заработает на полную мощность, что создаст новые рабочие места и повысит комфорт автовладельцев. В том числе, это коснется жителей Московского региона.