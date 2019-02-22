РИАМО – 22 фев. Сотрудники полиции в Серпухове провели «Урок мужества» для старшеклассников и студентов в преддверии Дня защитника Отечества, сообщается на сайте МВД России по Московской области.

Накануне 23 февраля и в рамках 30-летней годовщины вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана сотрудники мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Серпуховское» и представители Общественного совета провели «Уроки мужества» для учащихся образовательных учреждений городского округа.

«Цель мероприятия – воспитание патриотизма и гордости за свою страну, а также популяризация здорового образа жизни», – говорится в сообщении.

В рамках проводимых мероприятий полицейские организовали для присутствующих презентацию средств индивидуальной защиты и специальных средств, состоящих на вооружении органов внутренних дел, рассказали о классификации представленных средств, а также продемонстрировали возможности их использования.

«Дети смогли посмотреть и даже примерить специальные средства, используемые полицейскими – защитные жилеты, щиты, шлемы, резиновые палки», – перечисляется в материале.

Участники акции остались под большим впечатлением от встречи, поблагодарили стражей порядка за проведенный урок и поздравили сотрудников с наступающим праздником.