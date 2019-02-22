РИАМО – 22 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме на одной из улиц в городе Рошаль, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Шатура, город Рошаль, улица 2-я Первомайская, дом 2.

«В 16:50 – ликвидация пожара. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 16 человек», – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что не следует поддаваться панике при возникновении ЧС.

«В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8 (498)505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного 101», – подчеркивается в материале.