РИАМО(БАЛАШИХА) - 22 фев. Ученики школы №25 подмосковной Балашихи примерили бронежилеты и защитные каски в рамках урока мужества, который для них провели сотрудники полиции Балашихи и член общественного совета при МУ МВД Людмила Бородина в преддверии Дня защитника Отечества, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Целью мероприятия стало воспитание патриотизма, уважения к закону у молодых людей, формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

«22 февраля в школе №25 Балашихи в преддверии Дня защитника Отечества сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членом общественного совета при МУ МВД Людмилой Бородиной провели для учащихся урок мужества. Перед ребятами выступил кинолог, эксперт-криминалист и инспектор по работе с личным составом МУ МВД», – говорится в сообщении.

Инспектор по работе с личным составом продемонстрировал школьникам сборку и разборку пистолета Макарова и автомата Калашникова, а потом ребятам разрешили примерить бронежилет и защитную каску.

Кроме того, они узнали от специалиста-кинолога о навыках служебной собаки, а эксперт-криминалист рассказал ребятам, как проводятся криминалистические экспертизы, как проходит процедура дактилоскопирования.

По итогам мероприятия дети поблагодарили полицейских за интересный рассказ и сделали общее фото на память.