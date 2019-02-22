РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 фев. Полицейские подмосковного Королева задержали 36-летнего мужчину из Саранска, подозреваемого в порче автомобиля, нанесенный автомобилю ущерб оценили в более чем 12 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В Дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от 42-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный повредил ее автомобиль иностранного производства, припаркованный во дворе одного из домов на улице Павлова. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 36-летний житель города Саранска. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», – отмечается в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.