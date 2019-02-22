РИАМО – 22 фев. Столичному Театру Луны в этом году исполнилось 26 лет, в честь этого знаменательного события актеры и сотрудники устроили праздничный капустник, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

В московском Театре Луны 21 февраля под руководством народного артиста России Сергея Проханова состоялся праздничный капустник в честь 26-го Дня рождения театра. В торжественном событии приняли участие ведущие актеры театра, а также юные воспитанники детской театральной студии «Маленькая Луна».

«Ведущими мероприятия по традиции стала шоу-группа «Недевочки» – актеры театра и кино Михаил Полосухин, Владимир Майсурадзе и Владимир Тягичев, который впервые стал не только сценаристом капустника, но и его режиссером», – отмечается в сообщении.

После приветственных фанфар и шуточного ролика о жизни актеров театра, ведущие объявили тему капустника – «Что бы спел на Луне… из кино».

Первым номером стала песня из кинофильма «12 стульев» в исполнении воспитанников студии «Маленькая Луна». В концерте прозвучало еще три номера в исполнении юных талантов, поставленных их педагогами Еленой Лазуриной, Екатериной Партугимовой и Анастасией Савицкой.

«Театр Луны» славится не только талантливыми актерами, но и драматическими актерами с уникальными вокальными данными. Вероника Лысакова первой продемонстрировала свой певческий талант исполнением хита Уитни Хьюстон из кинофильма «Телохранитель», Мария Пьянова поразила зрителей исполнением арии Дивы из кинофильма Люка Бессона «Пятый элемент», а звезда театра и кино Александр Песков сорвал шквал аплодисментов после исполнения песен Владимира Высоцкого «Прощание с горами» и Константина Губина «Исповедь актера» на слова Карины Филипповой», – уточняется в материале.

На протяжении всего капустника актеры не сходили с юмористической волны. Олег Чудницов в роли душевнобольного артиста исполнил стихи о назойливой поклоннице; актерская чета Михаила Клюшкина и Надежды Луцкой устроила «семейную ссору» в стиле итальянской dolce vita; актрисы театра Татьяна Солнцева, Елена Лазурина, Ольга Ершова, Юлия Головина и Ксения Мишанина нарядились цыганками, исполнив шуточную песню о нежелании «лунных актрис» сидеть в декрете после рождения ребенка.

«Свои музыкальные и поэтические номера также исполнили Олег Марусев, династия Герчаковых – маэстро Евгений Герчаков, актриса и джазовая певица Ольга Герчакова и Егор Герчаков, а также Людмила Светлова, Дарья Цыпляева, Ольга Коваленко, Алина Восток, Юлия Елхимова и Людмила Юрцева – добавляется в материале.

В финале праздничного представления все участники капустника – актеры театра и воспитанники студии – исполнили песню, написанную шоу-группой «Недевочки» в честь Дня рождения театра.