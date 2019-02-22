РИАМО - 22 фев. Строители начали работы по прокладке последнего тоннеля на Некрасовской линии столичной подземки, щит пройдет под нежилой застройкой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Начали прокладывать последний тоннель на Некрасовской линии мосметро – от «Стахановской» до «Нижегородской». Щит пройдет под нежилой застройкой, дорогами Рязанского района и работающими путями МЦК. Во время проходки будет идти постоянное наблюдение за зданиями в зоне стройки», – написал Собянин в Twitter.

Он уточнил, что активное строительство идет на всех станциях второго участка Некрасовской линии: «Юго-Восточной», «Окской», «Стахановской» и «Нижегородской».

«На последней практически завершено сооружение основных конструкций, и в ближайшее время планируем приступить к отделочным работам», – добавил мэр.

Первый участок новой Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Косино» до «Некрасовки» планируют открыть в начале лета.

Некрасовская ветка (проектное название – Кожуховская) пройдет от пересечения с Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиями метро в районе шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица», которая расположена в начале Рязанского проспекта; далее ветка уйдет за МКАД до Некрасовки.

Всего на Некрасовской линии разместятся восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.

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