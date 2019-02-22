РИАМО - 22 фев. Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о назначении Татьяны Минеевой на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве на пять лет, следует из документа, размещенного на официальном сайте мэра города.

«В соответствии со статьей 5 Закона города Москвы от 30 октября 2013 года №56 «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве» назначить Минееву Татьяну Вадимовну на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве сроком на пять лет», – говорится в указе.

Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал доктор экономических наук, профессор, член президиума Московской торгово-промышленной палаты, действительный член Российской академии естественных наук Михаил Вышегородцев.