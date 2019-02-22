РИАМО – 22 фев. В столице таксист проявил честность и порядочность, вернув пассажирке оставленные в салоне авто паспорт и миллион рублей, сообщает РЕН ТВ.

«Благодарная пассажирка записала видеообращение к родителям водителя – уроженца Киргизии, в котором отметила правильное воспитание сына», – отмечается в сообщении.

Женщина поблагодарила родителей таксиста за то, что они воспитали такого хорошего сына.

Забывшая в такси крупную сумму денег женщина приехала в столицу из Махачкалы.

«Она пригласила родителей честного таксиста в гости», – заключается в материале.