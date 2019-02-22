РИАМО - 22 фев. Финал Кубка России по фигурному катанию выиграла Евгения Медведева, несмотря на падение в произвольной программе, сообщает Газета.ru.

«Победительницей финала Кубка России становится Евгения Медведева. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, уступившая лидеру чуть меньше двух баллов. Тройку призеров замкнула Виктория Васильева – 208,75 балла», – отмечается в сообщении.

В своей произвольной программе Медведева упала после каскада тройной сальхов плюс тройной риттбергер, но сумела подняться на первую строчку соревнований.

Для Медведевой это первая золотая медаль в текущем сезоне. Ранее она выиграла серебро на турнире Осенней классики в Канаде, бронзу на этапе Гран-при в Канаде и заняла четвертое место во Франции, не сумев пройти в финал соревнований. По итогам чемпионата России она стала седьмой и не попала в состав национальной сборной на чемпионат Европы.

«Теперь же, благодаря сегодняшней победе, ее шансы на включение в заявку команды на первенство мира резко возросли», – уточняется в материале.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года пройдет в городе Сайтама (Япония) с 18 по 24 марта. Тренерский штаб еще определится с заявкой по девушкам. Из трех вакантных мест занято два: Софьей Самодуровой и Алиной Загитовой. Третьей могут стать Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева и аз Евгения Медведева.