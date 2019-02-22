РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 фев. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов на расширенном заседании фракции предложил создать дорожную карту социальных объектов подмосковной Балашихи, в рамках которой группы контроля местного отделения партии с депутатами будут посещать данные объекты, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Мероприятие прошло в совете депутатов городского округа, где партийцы обсудили задачи, поставленные в обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева и перечень социальных объектов Балашихи, вошедших в государственные программы текущего года.

«В 2019 году максимум внимания нужно уделить контролю за строительством и капитальным ремонтом соцобъектов. Речь идет о более чем 20 учреждениях: шести школах, пяти детских садах, четырех домах культуры, двух объектах здравоохранения, стадионе и физкультурно-оздоровительном центре. Только на капитальный ремонт ДК «Северный» направят почти 43 миллиона, а на детский сад №35 в микрорайоне Керамик – 27,6 миллионов рублей», – сказал Ефимов.

Он добавил, что важно отслеживать качество работ, при запросе оказывать помощь руководителям учреждений и предложил создать дорожную карту социальных объектов, в рамках которой группы контроля местного отделения партии «Единая Россия» совместно с депутатами будут посещать данные объекты.

Подводя итоги заседания, председатель совета депутатов Геннадий Попов подтвердил участие депутатского корпуса в обозначенных мероприятиях и сообщил, что за каждым социальным объектом закрепят 2-3 депутата от избирательного округа.