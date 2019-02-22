РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. Военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского войск Росгвардии поздравили с Днем защитника Отечества, им вручили благодарственные письма и памятные знаки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
В торжественном мероприятии, которое состоялось в гарнизонном доме офицеров, приняли участие более 400 военнослужащих: солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров Росгвардии, ветеранов военной службы и офицеров запаса. Заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин поздравил присутствующих от имени главы городского округа Сергея Юрова.
Отличившимся военнослужащим он вручил благодарственные письма главы. Их отметили и нагрудными знаками Росгвардии. Командира дивизии имени Дзержинского Дмитрия Черепанова наградили юбилейной медалью в честь 100-летия Красной армии.
Черепанов поблагодарил личный состав подразделения воинских частей и выразил признательность ветеранам боевых действий за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.
Торжественная церемония завершилась праздничным концертом.
Отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского войск Росгвардии образована в 1924 году. Среди ее задач – борьба с терроризмом, охрана государственных объектов, обеспечение порядка в Москве и Московской области. 2019 год в дивизии имени Феликса Дзержинского объявлен годом воспитательной работы. Основные усилия планируют направить на поддержание правопорядка и воинской дисциплины.
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