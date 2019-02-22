РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. Военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского войск Росгвардии поздравили с Днем защитника Отечества, им вручили благодарственные письма и памятные знаки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В торжественном мероприятии, которое состоялось в гарнизонном доме офицеров, приняли участие более 400 военнослужащих: солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров Росгвардии, ветеранов военной службы и офицеров запаса. Заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин поздравил присутствующих от имени главы городского округа Сергея Юрова.

«Желаю всем военнослужащим дивизии имени Дзержинского крепкого здоровья, благополучия в семьях, продвижения по службе и выполнения всех поставленных перед вами задач на высоком профессиональном уровне», – сказал Бурлин.

Отличившимся военнослужащим он вручил благодарственные письма главы. Их отметили и нагрудными знаками Росгвардии. Командира дивизии имени Дзержинского Дмитрия Черепанова наградили юбилейной медалью в честь 100-летия Красной армии.

Черепанов поблагодарил личный состав подразделения воинских частей и выразил признательность ветеранам боевых действий за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

«Мы и дальше будем с честью выполнять воинский долг, укреплять воинскую дисциплину, повышать боевую готовность и достойно продолжать боевые традиции нашего соединения. От души желаю вам и вашим близким мирного неба, совершенствования профессионального мастерства, крепкого здоровья и успехов в выполнении поставленных задач на благо нашей Родины», – отметил Черепанов.

Торжественная церемония завершилась праздничным концертом.

Отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского войск Росгвардии образована в 1924 году. Среди ее задач – борьба с терроризмом, охрана государственных объектов, обеспечение порядка в Москве и Московской области. 2019 год в дивизии имени Феликса Дзержинского объявлен годом воспитательной работы. Основные усилия планируют направить на поддержание правопорядка и воинской дисциплины.