РИАМО - 22 фев. Более 400 новых автобусов, из них свыше 150 большого класса, стали курсировать по 90 маршрутам Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«С начала 2019 года перевозчики Подмосковья обновили на более 400 автобусов, в том числе 150 автобусов большого класса, 250 транспортных средств среднего и малого класса», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он пояснил, что все автобусы соответствуют региональному стандарту: в салонах установлены электронные табло оповещения пассажиров и видеокамеры, отслеживающие ситуацию в салоне и по ходу движения транспортных средств, реализована возможность безналичной оплаты проезда, работают системы климат-контроля, обеспечена доступность передвижения для маломобильных групп граждан.

Новые автобусы работают на 90 маршрутах в городских округах Долгопрудный, Домодедово, Королев, Химки, Мытищи, Люберцы, Наро-Фоминский, Одицовский, Подольск, Солнечногорск, а также в Ленинском и Сергиево-Посадском районах.

Перевозчики Подмосковья приобрели 70 низкопольных автобусов большого класса марки ЛИАЗ 529267 с вместимостью более 100 пассажиров, в том числе 28 сидячих мест. Эти транспортные средства предназначены для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Автобусы уже работают на маршрутах в Химках, Долгопрудном и Люберцах.

В автопарке региона появилось 80 автобусов большого класса марки Golden Dragon XML6127JR, рассчитанные на более 50 пассажиров. Транспортные средства работают на маршрутах в Домодедове и Наро-Фоминске.

В Мытищах, Химках, Долгопрудном работают почти 120 новых автобусов среднего класса марки ПАЗ 320406-04. Транспортные средства имеют вместимость 53 места, в том числе 17 посадочных мест.

«На маршрутах в Видном, Долгопрудном, Домодедово, Королеве, Химках, Мытищах, Наро-Фоминске, Подольске, Солнечногорске, Одинцово и Сергиевом-Посаде обновили 130 автобусов малого класса марки ЛУИДОР-225019. Автобусы этого класса рассчитаны на 18 мест», - уточняется в материале.

В 2019 году в Московской области запланировано обновить свыше 1 тысячи автобусов. «Мострансавто» обновит свыше 600 машин, а коммерческие перевозчики приобретут более 450 автобусов.

За прошлый год в Московской области было заменено почти 2,8 тысячи автобусов. Средний возраст автобусов снижен до 3,3 года. За два года автобусный парк Подмосковья был обновлен почти на половину – в регионе обновили 4,9 тысячи автобусов из 10,5 тысяч транспортных средств.

«К концу 2019 года все транспортные средства перевозчиков области должны быть приведены к региональному стандарту, в том числе автобусы должны быть белого цвета с полосами желтого цвета посередине и серой полосой внизу», - поясняется в сообщении.

Для отслеживания пассажиропотока и соблюдения расписания перевозчиками на наиболее загруженных остановках планируется установить видеокамеры. Видеоконтроль уже запущен на восьми маршрутах.