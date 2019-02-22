РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 фев. Омский хоккейный клуб «Авангард» пригласил жителей подмосковной Балашихи на мужской матч с новосибирской командой «Сибирь» в пятницу, сообщается на сайте клуба.

«Двадцать второго февраля в 19:30 – заключительная игра «Авангарда» в регулярном чемпионате! Проверим свои силы перед плей-офф в битве с «Сибирью»! Мы ждем всех в Ледовом дворце «Арена- Балашиха» на мужской матч», – говорится в сообщении.

Всех зрителей в этот вечер ждут мастер-класс по раскрашиванию пивных кружек, гонки на радиоуправляемых машинках, турнир по сумо, бросковая зона, силомер, детская зона, настольный хоккей. Двери арены будут открыты за полтора часа до стартового вбрасывания.

Билеты в продаже в кассах «Арены Балашиха» (улица Парковая, дом №2) и на сайте клуба.

ХК «Авангард» профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сезон чемпионата КХЛ 2018-2019 проводит в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина заключен договор на один год.