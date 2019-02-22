РИАМО – 22 фев. Московское УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы фонаря-электрошокера в интернете через сервис «Яндекс.Директ», сообщается на сайте антимонопольной службы.

«В соответствии с законом о рекламе реклама гражданского оружия возможна только в специализированных печатных изданиях и местах, а также в эфире теле- и радиопрограмм с 10 часов вечера и до 7 часов утра. Реклама электрошокового устройства «Фонарь-электрошокер police 1101» распространялась в сети интернет, что противоречит установленным нормам», – говорится в сообщении.

Московское УФАС России возбудило дело в связи с нарушением закона о рекламе в отношении рекламодателя – ООО «Интернет Торговля Ру» и рекламораспространителя – ООО «Яндекс».

«Им грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей», – подчеркивается в материале.

Рассмотрение дела назначено на 27 февраля.