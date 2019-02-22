РИАМО – 22 фев. Торги на проектирование компенсационного дома для дольщиков трех проблемных жилых комплексов в новой Москве состоятся в марте текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина, компенсационный жилой дом построят для граждан, которые приобрели квартиры в проблемных объектах по адресам: городской округ Щербинка, улица Овражная, владение 3-8, корпус 3, городской округ Щербинка, улица Мостотреста, владение 7 и поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес», – говорится в сообщении.

Для строительства нового дома городом подобран земельный участок по адресу: поселение Рязановское, квартал 99, владение 1, который 25 января текущего года был поставлен на кадастровый учет (кад. № 77:20:0020451:765).

В настоящее время ведется оформление градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ).

«Сразу после выпуска ГПЗУ мы приступим к оформлению земельно-правовых отношений. Регламентом на эту процедуру предусмотрено 30 дней, однако мы планируем завершить оформление в более короткий срок», – отметил представитель КП «УГС».

Вместе с тем уже ведется работа по подготовке технического задания на проведение торгов на проектирование компенсационного дома.

«До 20 марта 2019 года мы планируем сформировать техническое задание и уже 23 марта объявить торги на проектирование», – сказал представитель.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова поручила городскому застройщику до конца февраля направить в комитет сформированные предложения по квартирографии.

«Ранее комитет предоставил в КП «УГС» свои сведения по приобретенным гражданами квартирам в трех проблемных объектах», – отметила Пятова.

На сегодняшний день, согласно Дорожной карте, ввод компенсационного дома в эксплуатацию намечен на II квартал 2021 года.