РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 фев. Полицейские Люберец наградили победителей военно-патриотического конкурса среди студентов Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа, говорится в сообщении пресс-службы муниципального управления МВД России «Люберецкое».

Сотрудники полиции муниципального управления МВД России «Люберецкое» совместно с представителями общественного совета при МУ МВД приняли участие в организации военно-патриотического конкурса «Служить родине должен!», посвященного Дню защитника Отечества. Конкурс прошел среди первокурсников Лыткаринского промышленно-гуманитарного колледжа.

«Победителем стала команда «Зевс». По итогам конкурса их наградили памятными призами и дипломами», – говорится в сообщении.

Конкурс проводился для того, чтобы участники освоили правила поведения в экстремальных ситуациях, а также для формирования качеств, необходимых будущему защитнику Отечества.

Выступление участников оценивало жюри. Оно проходило в несколько этапов: первая доврачебная помощь, сборка – разборка автомата Калашникова, физическая подготовка, метание гранат на точность, историческая викторина.